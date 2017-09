Handicap : Des entreprises françaises à la pointe de la technologie

Sherpa : une canne connecté pour les non-voyants

Tout juste diplômés de l'école Polytech de Nancy (Meurthe-et-Moselle), Florian Esteves, 25 ans, et Mathieu Chevalier, 27 ans, comptaient bien donner du sens à leur vie professionnelle en s'intéressant au secteur du handicap. Ces deux ingénieurs ont donc monté leur propre entreprise en 2014. « Nous avons alors mené une enquête auprès des associations lorraines d'aide aux déficients visuels, raconte Florian. Cela nous a rapprochés du quotidien de ces personnes.

À chaque sortie, elles sont contraintes d'emporter un GPS, un téléphone portable, une télécommande pour activer les feux de circulation « parlants ». Tout un équipement en plus du sac à main pour les femmes, du paquet de course, du parapluie… et de l'indispensable canne en aluminium pour détecter les obstacles. Bref, deux mains ne suffisent pas !

Les déficients visuels doivent aussi mémoriser nombre d'informations – des trajets, des horaires – pour se déplacer », poursuit Florian. À partir de ce constat, les deux jeunes ingénieurs conçoivent le Sherpa* : un boîtier électrique qui se fixe sur la canne blanche. Couplé à une oreillette, le dispositif comporte un système de géolocalisation et une commande vocale pour demander des informations pratiques en cours de trajet. L'intuition des Lorrains était si bonne que leur invention a été primée lors de concours d'innovation.

Mais ils ont obtenu leur plus belle récompense en livrant leur première canne connectée, le 1er août dernier. « Face à l'émotion si forte du client, confie Florian, j'ai senti que notre produit serait vraiment utile. »

© Zeppelin

LiNote, une tablette pour garder la mémoire

À croire que les grands-mères sont source d'inspiration pour les ingénieurs ! Le concept de LiNote, un aide-mémoire numérique, s'est imposé pour Anthony Tresontani, 33 ans, et Angélique Belperin, 26 ans, basés à Gondreville (Meurthe-et-Moselle). Anthony a dû un jour chercher la grand-mère de sa compagne pour un repas familial, mais l'octogénaire ne l'avait pas reconnu et avait oublié le rendez-vous.

De son côté, Angélique n'en revenait pas de voir sa grand-mère accumuler les petits papiers pour se rappeler le moindre de ses faits et gestes. Face à ces situations, la famille, l'aide-ménagère, le personnel soignant… tout le monde reste démuni et désemparé. En réponse, Anthony a conçu une série de prototypes et s'est appuyé notamment sur Angélique pour développer des fonctionnalités accessibles à tous. « Notre priorité était de faire simple, et c'était très compliqué ! » confessent les deux jeunes gens.

Le fruit de leurs cogitations, de leurs échanges avec des neurologues, de tests auprès de leurs proches et de pensionnaires de maisons de retraite leur a permis de concevoir et de perfectionner LiNote. Commercialisé depuis avril dernier, ses principales fonctions sont : le rappel des rendez-vous, des tâches quotidiennes, du jour, de l'heure… L'appareil émet un signal sonore. Intuitivement, la personne atteinte d'Alzheimer approche son visage de l'écran de la tablette pour voir les messages. Pas question pour autant de concevoir un système de télésurveillance.

« L'objectif est de maintenir au maximum l'autonomie de la personne malade, non de l'espionner. C'est un principe éthique auquel nous sommes très attachés », souligne Anthony. Depuis cet été, LiNote propose aux aidants et aux aidés de communiquer en direct via la vidéo. L'équipe a aussi travaillé sur un affichage à fort contraste jaune sur fond bleu adapté aux personnes souffrant de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). Toujours plus accessible, tel est le credo de cette start-up lorraine.

© Zeppelin

Nino, un fauteuil révolutionnaire

Dans un hangar anonyme de la zone commerciale de Clermont-l'Hérault (Hérault), Pierre Bardina, 52 ans, quitte son fauteuil roulant pour s'installer sur une machine équipée de deux roues au design épuré et coloré. Une fois bien calé, il bascule son buste vers l'avant pour avancer et vers l'arrière pour reculer ou freiner. Une petite pression sur le guidon lui permet de tourner…

Commercialisé depuis 2015, Nino se meut comme un gyropode. Ce dispositif fonctionne grâce à « la technique autobalancée », qui permet à l'engin de rester en équilibre. « Un fauteuil roulant, c'est très moche, et il n'y a rien de plus stigmatisant et anxiogène », lance Pierre. En créant cette machine, facile d'usage et esthétique, je voulais mettre enfin en valeur les personnes en état de faiblesse. »

En 1996, suite à un grave accident de décompression, ce plongeur professionnel est devenu paraplégique. C'est en testant du matériel destiné aux personnes handicapées pour un site Internet que lui vient l'idée d'un fauteuil roulant de nouvelle génération. Baptisé Nino, il s'adresse à tous ceux, qui malgré leurs difficultés de mobilité, souhaitent se déplacer facilement, sur de longues distances et sans effort physique.

« Près de 60 % de nos machines sont vendues à des gens souffrant d'une sclérose en plaques, d'insuffisance respiratoire ou cardiaque, mais aussi à des seniors », détaille le patron de Nino Robotics*. Avec le vieillissement de la population, le marché se développe en France, mais aussi à l'étranger : la PME a déjà des revendeurs aux États-Unis, en Suisse, en Grande-Bretagne… tandis que des représentants irlandais et des Émirats arabes unis sont attendus à Clermont-l'Hérault.

Implantée à une quarantaine de kilomètres de Montpellier, dans une zone où se concentrent nombres d'entreprises high-tech, la PME s'appuie sur ce vivier local pour développer de nouvelles fonctionnalités : une commande vocale, un système de gestion des batteries au lithium… et leur recyclage.

© Zeppelin